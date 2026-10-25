Модель OpenAI помогла выявить уязвимость в PHP — The Japan Times

В Вашингтоне, США, компании и государственные учреждения на прошлой неделе спешно устанавливали исправления для двух критических уязвимостей в PHP — языке программирования, на котором работает значительная часть сайтов в мире. Одну из уязвимостей, которую могли использовать хакеры, выявили с помощью мощной модели OpenAI, сообщает The Japan Times.

ИИ может ускорить поиск недостатков

Президент Cyber Threat Alliance и бывший координатор по кибербезопасности Белого дома при президенте Бараке Обаме Майкл Дэниел заявил, что развитие передовых моделей искусственного интеллекта может начать довольно хаотичный период. По его мнению, способность ИИ быстро и масштабно находить недостатки в программном обеспечении приведет к потоку новых уязвимостей.

Дэниел связал это с накопленным технологическим долгом. По его словам, организации часто сохраняют старое программное обеспечение как можно дольше, не учитывая связанные с ним риски в стоимости его использования. Такие расходы остаются неявными, пока не происходит событие вроде обнаружения критических недостатков.

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Патчи придется устанавливать быстрее

Дэниел считает, что организациям следует быть готовыми обновлять программное обеспечение, поддерживать его в актуальном состоянии и быстро внедрять патчи. Особенно это касается небольших структур с ограниченными внутренними техническими ресурсами: им необходимо ускорить установку обновлений от поставщиков.

По его словам, исторически злоумышленники использовали около 5–6% известных уязвимостей, и признаков роста этого показателя нет. В то же время время между появлением технической демонстрации уязвимости и ее использованием в наборах инструментов для атак сократилось с одного-двух месяцев до часов или дней.

Дэниел также отметил, что ИИ обнаруживает много ложных проблем или проблем в программном обеспечении, не имеющем доступа к интернету. Поэтому организациям необходимо совершенствовать системы проверки и приоритизации найденных уязвимостей. В перспективе такие модели могут применяться еще до развертывания программ, чтобы выпускать продукты с меньшим количеством недостатков безопасности.

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