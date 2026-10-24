Международная исследовательская группа под руководством Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружила сложную сеть тонких магнитных структур над областями Солнца, которые считаются относительно спокойными. Наблюдения выполнила солнечная обсерватория Sunrise-III, которую в 2024 году подняли в стратосферу на высотном аэростате. О результатах сообщает ScienceDaily.

Магнитный навес из тонких нитей

Прибор SCIP на борту Sunrise-III зафиксировал многочисленные узкие вытянутые магнитные структуры в хромосфере — слое солнечной атмосферы над видимой поверхностью звезды. Они являются частью так называемого магнитного навеса: магнитные поля, сосредоточенные в фотосфере, расширяются и изгибаются вверх в хромосферу.

Новые измерения показали, что этот навес не является гладкой структурой, которая равномерно расходится в атмосфере. Вместо этого он содержит большое количество тонких нитевидных элементов. Компьютерное моделирование воспроизвело структуры, зафиксированные обсерваторией. Согласно модели, движения на поверхности Солнца могут закручивать силовые линии магнитного поля, формируя такие структуры на большей высоте.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наблюдения у края солнечного диска

Sunrise-III также исследовал другую спокойную область вблизи видимого края Солнца. Там ученые измерили магнитные поля в спикулах — узких струях солнечного вещества, простирающихся вверх от поверхности. Наблюдения позволили проследить, как распределение магнитных полей меняется с увеличением высоты над видимым краем звезды.

Относительно спокойные области занимают большую часть солнечной поверхности, хотя их магнитные поля обычно слабее, чем в активных регионах с солнечными пятнами. Их трудно исследовать наземными телескопами из-за атмосферной турбулентности Земли. Во время миссии 2024 года Sunrise-III работал на высоте примерно 35 километров, где атмосферные помехи значительно меньше.

SCIP — инфракрасный спектрополяриметр, созданный под руководством Национальной астрономической обсерватории Японии. Он способен непрерывно измерять магнитные поля в различных слоях солнечной атмосферы — от фотосферы до хромосферы. Авторы исследования отмечают, что такие измерения могут помочь выяснить, как энергия от движений вблизи солнечной поверхности передается в более высокие слои атмосферы и участвует в их нагреве.

Читай нас в