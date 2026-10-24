Исследователи установили, что ледяная шапка Барнс на канадском острове Баффинова Земля могла начать повторно расширяться примерно 2 тысячи лет назад. Ученые считают это ранней фазой нового оледенения, которую около 1960 года остановило вызванное человеком потепление климата, сообщает Ars Technica.

Растения подо льдом

Шапка Барнс является последним сохранившимся фрагментом Лаврентийского ледникового щита — крупнейшего ледникового щита плейстоцена, который когда-то покрывал значительную часть Канады. В отличие от многих ледников, она примерзла к скальному основанию и не скользит по нему, поэтому не разрушает древние растения и поверхность под собой.

Команда геолога Николаса Янга из Земной обсерватории Ламонт-Догерти Колумбийского университета применила два метода датирования. По содержанию изотопа бериллия-10 в валунах ученые определили, что ледниковый щит отступил почти к современной границе примерно 3600 лет назад и, вероятно, продолжал сокращаться примерно до 3000 лет назад.

Радиоуглеродное датирование мхов, накрытых льдом, позволило установить время, когда лед снова достигал конкретных участков. Данные с соседних ледяных шапок на том же плато содержат почти 200 таких дат, и ни одна из них не старше 2 тысяч лет. Это дало основания предположить, что Барнс также начала расширяться в этот период.

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Отступление после 1960 года

По мнению авторов исследования, уменьшение в течение тысячелетий количества солнечной энергии, поступающей в высокие широты Северного полушария, способствовало похолоданию. В то же время концентрация углекислого газа в атмосфере между 8 тысячами и 2 тысячами лет назад выросла примерно на 20 частей на миллион, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить повторное нарастание льда.

После начала индустриальной эпохи концентрация CO₂ росла значительно быстрее. По данным исследователей, между 1750 и 1850 годами она повысилась примерно на 12 частей на миллион, к 1960 году — еще на 50, а к 2024 году — еще на 138. Примерно с 1960 года баланс массы шапки Барнс стал отрицательным, а ее наступление прекратилось.

С тех пор край ледяной шапки отступил на 200–800 метров. В 1960–1970-х годах около 35% ее поверхности находилось выше снеговой линии, в начале 2000-х — около 3%, а теперь такой зоны нет. Согласно моделям Янга, при любом правдоподобном сценарии выбросов шапка Барнс исчезнет в течение нескольких столетий.

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