研究人员发现，加拿大巴芬岛上的巴恩斯冰盖可能在约2000年前开始再次扩张。科学家认为，这是一次新冰期的早期阶段，而人为导致的气候变暖在约1960年使其停止，Ars Technica报道。

冰层下的植物

巴恩斯冰盖是劳伦泰德冰盖最后留存的碎片。劳伦泰德冰盖是更新世最大的冰盖，曾覆盖加拿大的大部分地区。与许多冰川不同，它冻结在岩石基底上，不会在其上滑动，因此不会破坏古老植物及其下方的地表。

哥伦比亚大学拉蒙特-多尔蒂地球观测站地质学家尼古拉斯·扬领导的团队采用了两种测年方法。科学家根据巨石中铍-10同位素的含量确定，冰盖约在3600年前退缩至接近当前边界的位置，并且可能持续缩小至约3000年前。

对被冰层覆盖的苔藓进行放射性碳测年，使研究人员能够确定冰层再次抵达具体地点的时间。同一高原上相邻冰盖的数据包含近200个此类日期，没有一个早于2000年前。这让研究人员推测，巴恩斯冰盖也在这一时期开始扩张。

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1960年后的退缩

研究作者认为，数千年来，到达北半球高纬度地区的太阳能量减少，促进了降温。与此同时，大气中的二氧化碳浓度在8000年前至2000年前期间增加了约20百万分之一，但这不足以阻止冰层再次增长。

工业时代开始后，CO₂浓度上升得快得多。研究人员称，1750年至1850年间，其浓度增加了约12百万分之一；到1960年又增加了50；到2024年再增加了138。约从1960年起，巴恩斯冰盖的质量平衡转为负值，其推进停止。

自那以后，冰盖边缘已退缩200至800米。20世纪60年代至70年代，约35%的冰盖表面位于雪线以上；21世纪初约为3%；如今已不存在这样的区域。根据扬的模型，在任何可信的排放情景下，巴恩斯冰盖都将在数个世纪内消失。

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