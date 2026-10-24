Исследователи из Университета Вермонта обнаружили, что в повседневной речи слова, связанные с безопасностью, употребляются значительно чаще, чем слова, связанные с опасностью. Команда также предложила новый математический подход к анализу значения языка — усиометрику, сообщает ScienceDaily.

Новая модель значения слов

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Ученые проанализировали миллиарды случаев употребления более 20 тысяч слов в книгах, новостях, социальных сетях и разговорной речи.

Долгое время в психологии, лингвистике и системах анализа текста использовали модель VAD, которая описывает значение слов через валентность — положительную или отрицательную окраску, возбуждение и доминирование. Авторы работы пришли к выводу, что эти три параметра не являются независимыми друг от друга.

Вместо этого исследователи предлагают описывать значение по трем измерениям: сила — от слабости до могущества, опасность — от безопасности до угрозы, а также структура — от порядка до хаоса. По их данным, новая модель объяснила более 90% вариации измеренных значений слов, тогда как VAD-модель — около 72%.

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Преимущество безопасности в употреблении языка

При анализе фактической частоты слов команда обнаружила, что в книгах, медиа, социальных сетях и устной речи слова, связанные с безопасностью, встречаются значительно чаще слов, связанных с опасностью.

Это может по-новому объяснить принцип Поллианны — зафиксированную тенденцию языка чаще использовать положительные, а не отрицательные слова. По мнению авторов, склонность к позитивности в значительной степени является проявлением более глубокого языкового преимущества безопасности.

Для исследования команда создала инструмент усіометр, который оценивает усредненное базовое значение больших массивов текстов. Он может отслеживать изменения таких значений на протяжении художественного произведения или в разных типах медиаматериалов.

Возможное применение для ИИ

Авторы считают, что новый подход может быть полезен для систем искусственного интеллекта, которые анализируют тональность текстов, оценивают риски, доверие и процессы принятия решений. В то же время исследователи подчеркивают: результаты согласуются с возможным влиянием потребности в выживании на организацию языка, но не доказывают, что именно эволюционное давление вызвало выявленное преимущество безопасности.

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