Badacze z University of Vermont odkryli, że w codziennej mowie słowa związane z bezpieczeństwem są używane znacznie częściej niż słowa związane z niebezpieczeństwem. Zespół zaproponował również nowe matematyczne podejście do analizy znaczenia języka — usiometrykę, informuje ScienceDaily.

Nowy model znaczenia słów

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Science Advances. Naukowcy przeanalizowali miliardy przypadków użycia ponad 20 tysięcy słów w książkach, wiadomościach, mediach społecznościowych i mowie potocznej.

Przez długi czas w psychologii, językoznawstwie i systemach analizy tekstu stosowano model VAD, który opisuje znaczenie słów poprzez walencję — pozytywne lub negatywne zabarwienie, pobudzenie i dominację. Autorzy pracy doszli do wniosku, że te trzy parametry nie są od siebie niezależne.

Zamiast tego badacze proponują opisywanie znaczenia w trzech wymiarach: siła — od słabości do potęgi, niebezpieczeństwo — od bezpieczeństwa do zagrożenia, a także struktura — od porządku do chaosu. Według ich danych nowy model wyjaśnił ponad 90% wariancji zmierzonych znaczeń słów, podczas gdy model VAD — około 72%.

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Przewaga bezpieczeństwa w użyciu języka

Podczas analizy rzeczywistej częstotliwości słów zespół stwierdził, że w książkach, mediach, sieciach społecznościowych i mowie ustnej słowa związane z bezpieczeństwem występują znacznie częściej niż słowa związane z niebezpieczeństwem.

Może to w nowy sposób wyjaśnić zasadę Pollyanny — odnotowaną tendencję języka do częstszego używania słów pozytywnych niż negatywnych. Zdaniem autorów skłonność do pozytywności jest w dużej mierze przejawem głębszej językowej przewagi bezpieczeństwa.

Na potrzeby badania zespół stworzył narzędzie zwane usiometrem, które ocenia uśrednione podstawowe znaczenie dużych zbiorów tekstów. Może ono śledzić zmiany takich znaczeń w całym utworze literackim lub w różnych rodzajach materiałów medialnych.

Możliwe zastosowanie w AI

Autorzy uważają, że nowe podejście może być przydatne dla systemów sztucznej inteligencji, które analizują wydźwięk tekstów oraz oceniają ryzyko, zaufanie i procesy podejmowania decyzji. Jednocześnie badacze podkreślają, że wyniki są zgodne z możliwym wpływem potrzeby przetrwania na organizację języka, lecz nie dowodzą, że to właśnie presja ewolucyjna spowodowała wykrytą przewagę bezpieczeństwa.

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