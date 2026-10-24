Międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez Narodowe Obserwatorium Astronomiczne Japonii odkrył złożoną sieć cienkich struktur magnetycznych nad obszarami Słońca uznawanymi za względnie spokojne. Obserwacje przeprowadziło obserwatorium słoneczne Sunrise-III, które w 2024 roku wyniesiono do stratosfery na pokładzie balonu wysokogórskiego. O wynikach informuje ScienceDaily.

Magnetyczny baldachim z cienkich włókien

Instrument SCIP na pokładzie Sunrise-III zarejestrował liczne wąskie, wydłużone struktury magnetyczne w chromosferze — warstwie atmosfery słonecznej nad widoczną powierzchnią gwiazdy. Są one częścią tak zwanego magnetycznego baldachimu: pola magnetyczne skupione w fotosferze rozszerzają się i wyginają ku górze do chromosfery.

Nowe pomiary pokazały, że ten baldachim nie jest gładką strukturą, która równomiernie rozchodzi się w atmosferze. Zamiast tego zawiera dużą liczbę cienkich elementów przypominających włókna. Modelowanie komputerowe odtworzyło struktury zarejestrowane przez obserwatorium. Według modelu ruchy na powierzchni Słońca mogą skręcać linie pola magnetycznego, tworząc takie struktury na większych wysokościach.

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Obserwacje przy krawędzi tarczy słonecznej

Sunrise-III zbadał również inny spokojny obszar w pobliżu widocznej krawędzi Słońca. Tam naukowcy zmierzyli pola magnetyczne w spikulach — wąskich strumieniach materii słonecznej rozciągających się ku górze od powierzchni. Obserwacje umożliwiły prześledzenie, jak rozkład pól magnetycznych zmienia się wraz ze wzrostem wysokości ponad widoczną krawędzią gwiazdy.

Względnie spokojne obszary zajmują większą część powierzchni Słońca, chociaż ich pola magnetyczne są zazwyczaj słabsze niż w aktywnych regionach z plamami słonecznymi. Trudno je badać za pomocą teleskopów naziemnych ze względu na turbulencje atmosferyczne Ziemi. Podczas misji w 2024 roku Sunrise-III działał na wysokości około 35 kilometrów, gdzie zakłócenia atmosferyczne są znacznie mniejsze.

SCIP to podczerwony spektropolarymetr opracowany pod kierownictwem Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Japonii. Jest on zdolny do ciągłego pomiaru pól magnetycznych w różnych warstwach atmosfery słonecznej — od fotosfery po chromosferę. Autorzy badania zaznaczają, że takie pomiary mogą pomóc ustalić, w jaki sposób energia z ruchów w pobliżu powierzchni Słońca jest przenoszona do wyższych warstw atmosfery i uczestniczy w ich ogrzewaniu.

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