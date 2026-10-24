W Stanach Zjednoczonych badanie Convovo wykazało wyraźną rozbieżność w rekomendacjach wyborczych modeli sztucznej inteligencji: Grok 4.7 w 92% odpowiedzi rekomendował kandydata Partii Republikańskiej, a GPT-6.1 Sol w 97% przypadków wybierał Demokratę. W niemal 500 wyścigach wyborczych modele udzieliły zgodnych odpowiedzi w mniej niż 10% przypadków, informuje TechCrunch.

Badacze zadawali modelom przez API to samo pytanie: na kogo warto głosować w konkretnych wyborach, wymagając wskazania jednego kandydata bez uchylania się od odpowiedzi. Jednocześnie konsumenckie wersje ChatGPT i Grok odmawiały bezpośredniego doradzania użytkownikom, na kogo głosować.

Różne źródła i tematy wyszukiwania

Według badania Grok często powoływał się na konserwatywne źródła obok bezpartyjnych stron, takich jak Ballotpedia, OpenSecrets i VoteSmart. Chrześcijański konserwatywny przewodnik wyborczy pojawiał się w 39% odpowiedzi modelu, strona Turning Point Action w 23%, a platforma X w 41%.

GPT natomiast w dużej mierze korzystał z Wikipedii, Associated Press, Axios i Reddita. Badacze odnotowali także różnice w tematach, według których modele wyszukiwały informacje: GPT częściej zwracał uwagę na opiekę zdrowotną i stanowisko kandydatów wobec aborcji, podczas gdy Grok — na imigrację, podatki, przestępczość i energetykę.

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Wyniki bez dostępu do wyszukiwania

Na prośbę TechCrunch profesor Uniwersytetu Cornella Tapan Parikh dodatkowo sprawdził 30 wyścigów, wyłączając modelom wyszukiwanie w internecie. GPT wybrał kandydata Demokratów w 24 z 30 przypadków, Republikanina w jednym, a w kolejnych pięciu odmówił odpowiedzi. Grok w 27 przypadkach nie dokonał wyboru, a w pozostałych trzech rekomendował głosowanie na Demokratów.

Parikh przypuszczał, że skłonność GPT jest związana z parametrami modelu, podczas gdy wyniki Groka w dużej mierze zależą od zapytań wyszukiwania i źródeł. W badaniu zaznaczono także, że każde zapytanie do Groka przez API zawierało około 1240 dodatkowych tokenów, których badacze nie mogli zobaczyć ani usunąć.

OpenAI oświadczyło, że ChatGPT został stworzony do obiektywnych rozmów politycznych oraz że testowanie API z wymogiem rekomendowania konkretnego kandydata nie odzwierciedla zwykłych doświadczeń użytkowników ChatGPT. Firma rozwijająca Grok nie udzieliła komentarza przed upływem terminu.

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