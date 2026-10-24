У США дослідження Convovo виявило різке розходження у виборчих рекомендаціях моделей штучного інтелекту: Grok 4.7 у 92% відповідей радив республіканського кандидата, а GPT-6.1 Sol у 97% випадків обирав демократа. У майже 500 виборчих перегонах моделі збіглися у своїх відповідях менш ніж у 10% випадків, повідомляє TechCrunch.

Дослідники ставили моделям через API однакове запитання: за кого варто голосувати в конкретних перегонах, вимагаючи назвати одного кандидата без ухиляння від відповіді. Водночас споживчі версії ChatGPT і Grok відмовлялися прямо радити користувачам, за кого голосувати.

Різні джерела та теми пошуку

За даними дослідження, Grok часто посилався на консервативні ресурси поряд із непартійними сайтами на кшталт Ballotpedia, OpenSecrets і VoteSmart. Християнський консервативний виборчий довідник з'являвся у 39% відповідей моделі, сайт Turning Point Action — у 23%, а платформа X — у 41%.

GPT натомість значною мірою використовував Wikipedia, Associated Press, Axios і Reddit. Дослідники також зафіксували різницю в темах, за якими моделі шукали інформацію: GPT частіше звертав увагу на охорону здоров'я та ставлення кандидатів до абортів, тоді як Grok — на імміграцію, податки, злочинність і енергетику.

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Результати без доступу до пошуку

На прохання TechCrunch професор Корнелльського університету Тапан Паріх додатково перевірив 30 перегонів, вимкнувши для моделей інтернет-пошук. GPT обрав демократичного кандидата у 24 із 30 випадків, республіканця — в одному, а ще в п'яти відмовився відповідати. Grok у 27 випадках не зробив вибору, а в трьох інших радив голосувати за демократів.

Паріх припустив, що схильність GPT пов'язана з параметрами моделі, тоді як результати Grok значною мірою залежать від пошукових запитів і джерел. У дослідженні також зазначено, що кожен запит до Grok через API містив близько 1240 додаткових токенів, які дослідники не могли побачити або прибрати.

В OpenAI заявили, що ChatGPT створений для об'єктивних політичних розмов і що тестування API з вимогою порадити конкретного кандидата не відображає звичайний досвід користувачів ChatGPT. Компанія, що розробляє Grok, не надала коментаря до дедлайну.

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