Изотопный анализ образцов астероида Бенну, доставленных на Землю миссией NASA OSIRIS-REx, свидетельствует о том, что его вещество могло образоваться из смешанного материала внутренней и внешней частей ранней Солнечной системы. О результатах исследования, опубликованного в журнале Science Advances, сообщает ScienceDaily.

Капсула OSIRIS-REx с примерно 120 граммами вещества Бенну приземлилась в пустыне штата Юта 23 сентября 2023 года. Лаборатория профессора изотопной геохимии ETH Zurich Марии Шёнбехлер получила для анализа полграмма материала. Ученые исследовали изотопы железа, титана и хрома — соотношения различных форм элементов, которые могут указывать на происхождение вещества.

Сходство с Рюгу и CI-метеоритами

Исследователи установили, что изотопный состав Бенну похож на состав астероида Рюгу и редкой группы примитивных CI-метеоритов. Это указывает на то, что исходное вещество этих объектов могло происходить из общего резервуара древней космической пыли. В то же время их химические характеристики существенно отличаются от характеристик других известных астероидов, групп метеоритов и планет.

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Ранее считалось, что такие примитивные астероиды могли образоваться во внешней части Солнечной системы, в регионах, где формировались кометы. Новый анализ ставит это предположение под сомнение: авторы работы предлагают, что вещество для Бенну, Рюгу и CI-метеоритов накапливалось вблизи границы, где температура в диске вокруг молодого Солнца позволяла водяному пару замерзать.

Возможная роль Юпитера

Согласно предложенному сценарию, пыль из внутренних и внешних областей диска смешивалась возле этой границы, а водяной лед способствовал слипанию мелких частиц. Шёнбехлер назвала Бенну «гибридом», поскольку его материал не соответствует однозначно ни внутренней, ни внешней части Солнечной системы.

Авторы также предполагают, что Юпитер, который начал формироваться в первые примерно миллион лет после появления Солнца, мог влиять на движение вещества в протопланетном диске. Его гравитация могла сдерживать перемещение более крупных частиц, одновременно позволяя мелкой пыли обходить его орбиту и смешиваться. Дальнейшие исследования образцов других астероидов должны проверить, свойственен ли такой изотопный признак не только Бенну и Рюгу.

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