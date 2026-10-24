Аналіз зразків Бенну вказав на змішане походження астероїда — ScienceDaily

Ізотопний аналіз зразків астероїда Бенну, доставлених на Землю місією NASA OSIRIS-REx, свідчить, що його речовина могла утворитися зі змішаного матеріалу внутрішньої та зовнішньої частин ранньої Сонячної системи. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, повідомляє ScienceDaily.

Капсула OSIRIS-REx із приблизно 120 грамами речовини Бенну приземлилася в пустелі штату Юта 23 вересня 2023 року. Лабораторія професорки ізотопної геохімії ETH Zurich Марії Шенбехлер отримала для аналізу пів грама матеріалу. Науковці дослідили ізотопи заліза, титану та хрому — співвідношення різних форм елементів, яке може вказувати на походження речовини.

Спорідненість із Рюгу та CI-метеоритами

Дослідники встановили, що ізотопний склад Бенну подібний до складу астероїда Рюгу та рідкісної групи примітивних CI-метеоритів. Це вказує, що вихідна речовина цих об’єктів могла походити зі спільного резервуара давнього космічного пилу. Водночас їхні хімічні характеристики істотно відрізняються від характеристик інших відомих астероїдів, груп метеоритів і планет.

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Раніше вважалося, що такі примітивні астероїди могли утворитися у зовнішній частині Сонячної системи, в регіонах, де формувалися комети. Новий аналіз ставить це припущення під сумнів: автори роботи пропонують, що речовина для Бенну, Рюгу та CI-метеоритів накопичувалася поблизу межі, де температура в диску навколо молодого Сонця давала змогу водяній парі замерзати.

Можлива роль Юпітера

За запропонованим сценарієм, пил із внутрішніх і зовнішніх областей диска змішувався біля цієї межі, а водяний лід сприяв злипанню дрібних частинок. Шенбехлер назвала Бенну «гібридом», оскільки його матеріал не відповідає однозначно ані внутрішній, ані зовнішній частині Сонячної системи.

Автори також припускають, що Юпітер, який почав формуватися у перші приблизно мільйон років після появи Сонця, міг вплинути на рух речовини в протопланетному диску. Його гравітація могла стримувати переміщення більших частинок, водночас дозволяючи дрібному пилу обходити його орбіту й змішуватися. Подальші дослідження зразків інших астероїдів мають перевірити, чи властивий такий ізотопний підпис не лише Бенну та Рюгу.

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