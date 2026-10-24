NASA“OSIRIS-REx”任务送回地球的本努小行星样本的同位素分析表明，其物质可能由早期太阳系内侧和外侧部分的混合物质形成。ScienceDaily 报道了这项发表在《Science Advances》期刊上的研究结果。

装有约120克本努物质的“OSIRIS-REx”返回舱于2023年9月23日降落在犹他州沙漠。苏黎世联邦理工学院同位素地球化学教授玛丽亚·申巴赫勒的实验室获得了半克材料用于分析。科学家研究了铁、钛和铬的同位素——不同元素形态之间的比例，这些比例可表明物质的来源。

与龙宫及CI陨石的相似性

研究人员发现，本努的同位素组成与龙宫小行星以及罕见的原始CI陨石群相似。这表明，这些天体的原始物质可能来自同一个古老宇宙尘埃储库。同时，它们的化学特征与其他已知小行星、陨石群和行星的特征存在显著差异。

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此前人们认为，这类原始小行星可能形成于太阳系外侧，即彗星形成的区域。新分析对这一假设提出质疑：研究作者认为，本努、龙宫和CI陨石的物质积聚在一条边界附近，在围绕年轻太阳的盘中，该处温度可使水蒸气冻结。

木星可能发挥的作用

根据所提出的情景，来自盘内侧和外侧区域的尘埃在这一边界附近混合，而水冰促进了微小颗粒的黏结。申巴赫勒称本努为“混合体”，因为其物质无法明确归属于太阳系内侧或外侧。

作者还推测，木星在太阳出现后的最初约100万年内开始形成，可能影响了原行星盘中物质的运动。它的引力可能抑制了较大颗粒的迁移，同时允许细小尘埃绕过其轨道并发生混合。对其他小行星样本的进一步研究将检验，这种同位素特征是否不仅存在于本努和龙宫。

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