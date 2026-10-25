На отвалах закрытой шахты Маунт-Пейнтер в Австралии обнаружили неожиданно высокие концентрации потенциально опасных минералов в верхних 10 сантиметрах отходов. Исследователи предполагают, что почвенные микроорганизмы могут переносить и преобразовывать уран и редкоземельные элементы, которые ранее считались относительно надёжно изолированными в сухих горных отходах. Об этом сообщает ScienceAlert.

Наночастицы в верхнем слое отвалов

Пробы взяли с поверхности отвалов на участке Number 6 Workings шахты Маунт-Пейнтер. Согласно материалу, эти отходы оставались нетронутыми более 80 лет, однако опасные минералы накопились в верхнем слое. В исследовании, опубликованном в Journal of Hazardous Materials, говорится, что микробы в отходах могут переносить такие вещества в форме полиметаллических наночастиц.

Геолог Джоэл Брюггер отметил, что традиционно токсичные металлы в засушливых условиях считались естественно изолированными. По его словам, микроорганизмы могут разрушать стабильные минералы и мобилизовать такие элементы, как уран, в окружающую среду. В то же время авторы подчёркивают: для окончательного подтверждения роли микробов необходимы дальнейшие исследования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риск переноса с дождевой водой

Наибольшее беспокойство исследователей вызывает возможное преобразование нерастворимых фосфатов в коллоидные формы. Такие частицы могут легко перемещаться в окружающей среде. В полузасушливом районе Аркарула дожди случаются нечасто, однако могут выпадать в виде внезапных летних гроз и вызывать внезапные паводки. Уран в коллоидной форме способен удерживаться в дождевой воде и распространяться дальше от шахты.

Шахту закрыли в 1965 году, а позднее её территория вошла в заповедник дикой природы Аркарула. В 1944 году породы из Маунт-Пейнтер отправляли в США для экспериментов в рамках Манхэттенского проекта. Авторы работы призывают пересмотреть подходы к обращению с горными отходами, объём которых может расти вместе с мировым спросом на уран, медь и редкоземельные элементы.

Читай нас в