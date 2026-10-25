Na hałdach zamkniętej kopalni Mount Painter w Australii wykryto nieoczekiwanie wysokie stężenia potencjalnie niebezpiecznych minerałów w górnych 10 centymetrach odpadów. Badacze przypuszczają, że mikroorganizmy glebowe mogą przenosić i przekształcać uran oraz pierwiastki ziem rzadkich, które wcześniej uważano za stosunkowo dobrze odizolowane w suchych odpadach górniczych. Informuje o tym ScienceAlert.

Nanocząstki w górnej warstwie hałd

Próbki pobrano z powierzchni hałd na terenie Number 6 Workings kopalni Mount Painter. Według materiału odpady te pozostawały nienaruszone przez ponad 80 lat, jednak niebezpieczne minerały nagromadziły się w ich górnej warstwie. W badaniu opublikowanym w Journal of Hazardous Materials wskazano, że mikroby w odpadach mogą transportować takie substancje w formie polimetalicznych nanocząstek.

Geolog Joel Brugger zaznaczył, że tradycyjnie toksyczne metale w warunkach suchych uznawano za naturalnie odizolowane. Według niego mikroorganizmy mogą rozkładać stabilne minerały i mobilizować do środowiska takie pierwiastki jak uran. Jednocześnie autorzy podkreślają, że do ostatecznego potwierdzenia roli mikrobów potrzebne są dalsze badania.

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Ryzyko przenoszenia z wodą deszczową

Największe obawy badaczy budzi możliwe przekształcanie nierozpuszczalnych fosforanów w formy koloidalne. Takie cząstki mogą łatwo przemieszczać się w środowisku. W półsuchym regionie Arkarula opady występują rzadko, lecz mogą pojawiać się w postaci nagłych letnich burz i powodować gwałtowne powodzie. Uran w formie koloidalnej może utrzymywać się w wodzie deszczowej i rozprzestrzeniać się dalej od kopalni.

Kopalnię zamknięto w 1965 roku, a później jej teren wszedł w skład rezerwatu dzikiej przyrody Arkarula. W 1944 roku skały z Mount Painter wysyłano do USA na potrzeby eksperymentów w ramach Projektu Manhattan. Autorzy pracy wzywają do przeglądu podejść do gospodarowania odpadami górniczymi, których ilość może rosnąć wraz ze światowym popytem na uran, miedź i pierwiastki ziem rzadkich.

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