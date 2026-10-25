在澳大利亚已关闭的芒特佩因特矿山尾矿堆中，研究人员在废料顶部10厘米处发现了浓度异常高的潜在危险矿物。研究人员推测，土壤微生物可能会转移和转化铀及稀土元素；此前人们认为，这些元素在干燥的采矿废料中受到相对可靠的隔离。ScienceAlert对此进行了报道。

尾矿堆上层的纳米颗粒

样本采自芒特佩因特矿山Number 6 Workings区域尾矿堆的表面。报道称，这些废料在80多年间一直未受扰动，但危险矿物在其上层积累。一项发表于《Journal of Hazardous Materials》的研究指出，废料中的微生物可能以多金属纳米颗粒的形式转移这类物质。

地质学家乔尔·布吕格尔指出，传统上，人们认为干旱条件下的有毒金属会被自然隔离。他表示，微生物可能分解稳定矿物，并将铀等元素迁移至环境中。同时，作者强调，要最终确认微生物的作用，仍需要进一步研究。

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随雨水迁移的风险

研究人员最担心的是，不溶性磷酸盐可能转化为胶体形态。这类颗粒可以轻易在环境中移动。阿卡鲁拉半干旱地区降雨并不频繁，但可能以突发夏季雷暴的形式出现，并引发山洪。胶体形态的铀能够悬浮在雨水中，并扩散至距离矿山更远的地方。

该矿于1965年关闭，其后矿区被纳入阿卡鲁拉野生动物保护区。1944年，来自芒特佩因特的岩石被送往美国，用于曼哈顿计划框架内的实验。论文作者呼吁重新审视采矿废料处理方式；随着全球对铀、铜和稀土元素需求的增长，这类废料的数量可能增加。

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