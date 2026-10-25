Мікроби могли винести уран на поверхню відвалів шахти в Австралії — ScienceAlert

На відвалах закритої шахти Маунт-Пейнтер в Австралії виявили несподівано високі концентрації потенційно небезпечних мінералів у верхніх 10 сантиметрах відходів. Дослідники припускають, що ґрунтові мікроорганізми можуть переносити й перетворювати уран та рідкісноземельні елементи, які раніше вважалися відносно надійно ізольованими в сухих гірничих відходах. Про це повідомляє ScienceAlert.

Наночастинки у верхньому шарі відвалів

Проби взяли з поверхні відвалів на ділянці Number 6 Workings шахти Маунт-Пейнтер. Ці відходи, за даними матеріалу, залишалися непорушеними понад 80 років, однак небезпечні мінерали накопичилися у верхньому шарі. У дослідженні, опублікованому в Journal of Hazardous Materials, ідеться, що мікроби у відходах можуть транспортувати такі речовини у формі поліметалевих наночастинок.

Геолог Джоель Брюґґер зазначив, що традиційно токсичні метали в посушливих умовах вважали природно ізольованими. За його словами, мікроорганізми можуть руйнувати стабільні мінерали та мобілізувати такі елементи, як уран, у довкілля. Водночас автори наголошують: для остаточного підтвердження ролі мікробів потрібні подальші дослідження.

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Ризик перенесення з дощовою водою

Найбільше занепокоєння дослідників викликає можливе перетворення нерозчинних фосфатів на колоїдні форми. Такі частинки можуть легко переміщуватися довкіллям. У напівпосушливому районі Аркарула дощі трапляються нечасто, проте можуть випадати у вигляді раптових літніх гроз і спричиняти раптові паводки. Уран у колоїдній формі здатен утримуватися у дощовій воді та поширюватися далі від шахти.

Шахту закрили 1965 року, а згодом її територія увійшла до заповідника дикої природи Аркарула. У 1944 році породи з Маунт-Пейнтер відправляли до США для експериментів у межах Мангеттенського проєкту. Автори роботи закликають переглянути підходи до поводження з гірничими відходами, обсяг яких може зростати разом зі світовим попитом на уран, мідь і рідкісноземельні елементи.

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