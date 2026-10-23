在需求旺盛和供应有限的背景下，苹果公司已开始销售折叠屏智能手机iPhone Duo。首批设备已抵达多个国家的苹果门店，成功下单并选择在发售日配送的消费者也开始收到手机，NDTV World援引彭博新闻报道。

门店外排起长队

由于可供预订的设备数量有限，一些希望在发售日购买iPhone Duo的人在门店外排队。苹果仅将少量库存分配给未预订的消费者。

销售开始前一晚，纽约第五大道苹果旗舰店外聚集了超过数十名未预订的排队者。亚洲和澳大利亚也出现了类似的队伍。

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价格和交付时间

iPhone Duo起售价为2,000美元，配备2TB存储空间的机型价格最高达3,199美元。该媒体指出，这是面向大众市场的智能手机创纪录的价格。苹果网站向新买家提供1月底交付服务，不过一些早期订购者原本显示为1月的交付时间已被调整为11月或12月。

新型显示技术和先进的铰链技术使该机型的生产更加复杂。iPhone Duo仅在中国数量有限的工厂生产。iPhone产品线贡献了苹果约一半的收入，而Duo是该公司近二十年来对智能手机设计作出的最大改变。

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