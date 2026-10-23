Apple rozpoczęła sprzedaż składanego smartfona iPhone Duo w warunkach wysokiego popytu i ograniczonej podaży. Pierwsze partie urządzeń trafiły do sklepów Apple w różnych krajach, a smartfony zaczęli otrzymywać także klienci, którym udało się złożyć zamówienia z dostawą w dniu premiery, informuje NDTV World, powołując się na Bloomberg News.

Kolejki przed sklepami

Ze względu na ograniczoną liczbę urządzeń dostępnych w przedsprzedaży część osób chcących kupić iPhone’a Duo w dniu premiery ustawiła się w kolejkach przed sklepami. Apple przeznaczył jedynie niewielką część zapasów dla klientów bez wcześniejszego zamówienia.

Wieczorem przed rozpoczęciem sprzedaży przed flagowym sklepem Apple przy Piątej Alei w Nowym Jorku zebrała się kolejka licząca ponad kilkadziesiąt osób bez wcześniejszych zamówień. Podobne kolejki pojawiły się także w Azji i Australii.

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Ceny i terminy dostaw

iPhone Duo kosztuje od 2 000 dolarów, a cena modeli z 2 TB pamięci sięga 3 199 dolarów. Publikacja zauważa, że jest to rekordowa cena dla smartfona masowego rynku. Nowym klientom na stronie Apple oferowana jest dostawa pod koniec stycznia, choć niektórym wczesnym zamawiającym terminy początkowo wskazujące na styczeń zmieniono na listopad lub grudzień.

Produkcję modelu komplikują nowa technologia wyświetlacza oraz zaawansowana technologia zawiasu. iPhone Duo jest produkowany tylko w ograniczonej liczbie zakładów w Chinach. Linia iPhone zapewnia około połowy przychodów Apple, a Duo stał się największą zmianą w projekcie smartfonów firmy od niemal dwóch dekad.

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