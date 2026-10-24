W Stanach Zjednoczonych Siły Kosmiczne ogłosiły przyznanie pierwszych sześciu operacyjnych kontraktów w ramach inicjatywy Commercial Augmentation Space Reserve (CASR). Program przewiduje zaangażowanie firm komercyjnych w monitorowanie przestrzeni kosmicznej. Jak podaje Breaking Defense, umowy są krótkoterminowe i mają pomóc ocenić zapotrzebowanie wojska na takie usługi.

Kontrakty dla sześciu firm

Łączna wartość sześciu kontraktów wynosi 1,37 mln dolarów. Otrzymały je australijska EOS Space Systems, kanadyjska NorthStar Earth and Space, InTrack Radar, Anduril poprzez przejęcie ExoAnalytic, Slingshot Aerospace oraz LeoLabs.

Kontrakty przyznano za pośrednictwem mechanizmu amerykańskiej Administracji Usług Ogólnych, z którego komórka Joint Commercial Operations korzysta do zakupu danych i usług komercyjnych. Według źródeł branżowych takie umowy zazwyczaj obowiązują nie dłużej niż sześć miesięcy.

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Plany i nierozstrzygnięte kwestie

CASR jest pomyślana jako kosmiczny odpowiednik programu Civil Reserve Air Fleet, w ramach którego komercyjne linie lotnicze mogą być w razie potrzeby angażowane w logistykę wojskową. Zakłada się, że w czasie wojny komercyjne firmy kosmiczne będą mogły szybko zwiększać dostarczanie możliwości zapewnianych przez satelity.

W marcu 2025 roku Commercial Space Office przyznało 1,1 mln dolarów na trzymiesięczne pilotażowe kontrakty z czterema nienazwanymi firmami. Umowy te miały służyć sprawdzeniu procedur kontraktowych i umowy ramowej CASR, a nie pozyskaniu danych operacyjnych.

Jednocześnie Commercial Space Office nie uregulowało jeszcze szeregu kwestii prawnych i finansowych. Należą do nich prawo rządu USA do wstrzymania świadczenia przez partnerów usług innym klientom podczas konfliktu oraz możliwe rekompensaty dla firm za straty, jeśli ich satelity zostaną uszkodzone lub zniszczone.

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