美国太空军宣布，在商业增强太空预备队（Commercial Augmentation Space Reserve，CASR）倡议框架下授予首批六份运营合同。该计划 предусматривает 吸引商业公司参与外层空间监测。据Breaking Defense报道，这些协议为短期协议，旨在帮助评估军方对此类服务的需求。

授予六家公司的合同

六份合同的总价值为137万美元。获得合同的公司包括澳大利亚的EOS Space Systems、加拿大的NorthStar Earth and Space、InTrack Radar、通过收购ExoAnalytic获得合同的Anduril、Slingshot Aerospace以及LeoLabs。

这些合同通过美国总务管理局的机制授予，Joint Commercial Operations部门通过该机制采购商业数据和服务。根据行业消息人士的说法，此类协议通常有效期不超过六个月。

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计划与未解决的问题

CASR被设想为Civil Reserve Air Fleet计划的太空版本；根据该计划，商业航空公司可在需要时参与军事后勤。预计在战时，商业太空公司将能够迅速增加由卫星提供支持的能力供应。

2025年3月，Commercial Space Office向四家未具名公司授予了110万美元的三个月试点合同。这些协议旨在测试合同签订程序和CASR框架协议，而非获取运营数据。

与此同时，Commercial Space Office尚未解决一系列法律和财务问题。其中包括美国政府在冲突期间要求合作伙伴停止向其他客户提供服务的权利，以及如果公司卫星受损或被摧毁，可能对公司损失进行补偿的问题。

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