Космічні сили США надали 6 контрактів на моніторинг космосу — Breaking Defense

У США Космічні сили оголосили про надання перших шести операційних контрактів у межах ініціативи Commercial Augmentation Space Reserve (CASR). Програма передбачає залучення комерційних компаній до моніторингу космічного простору. Як повідомляє Breaking Defense, угоди є короткостроковими та мають допомогти оцінити попит військових на такі послуги.

Контракти для шести компаній

Загальна вартість шести контрактів становить 1,37 млн доларів. Їх отримали австралійська EOS Space Systems, канадська NorthStar Earth and Space, InTrack Radar, Anduril через придбання ExoAnalytic, Slingshot Aerospace та LeoLabs.

Контракти надали через механізм Управління загальних служб США, який осередок Joint Commercial Operations використовує для закупівлі комерційних даних і послуг. За даними галузевих джерел, подібні угоди зазвичай діють не більш як шість місяців.

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Плани та невирішені питання

CASR задумана як космічний аналог програми Civil Reserve Air Fleet, за якою комерційні авіакомпанії можуть залучатися до військової логістики за потреби. Передбачається, що у воєнний час комерційні космічні компанії зможуть оперативно збільшувати надання можливостей, що забезпечуються супутниками.

У березні 2025 року Commercial Space Office надав 1,1 млн доларів на тримісячні пілотні контракти з чотирма неназваними компаніями. Ці угоди призначалися для перевірки процедур контрактування та рамкової угоди CASR, а не для отримання оперативних даних.

Водночас Commercial Space Office ще не врегулював низку правових і фінансових питань. Серед них — право уряду США припиняти надання послуг партнерами іншим клієнтам під час конфлікту та можливе відшкодування компаніям втрат, якщо їхні супутники буде пошкоджено або знищено.

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