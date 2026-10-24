В США Космические силы объявили о выдаче первых шести операционных контрактов в рамках инициативы Commercial Augmentation Space Reserve (CASR). Программа предусматривает привлечение коммерческих компаний к мониторингу космического пространства. Как сообщает Breaking Defense, соглашения являются краткосрочными и должны помочь оценить спрос военных на такие услуги.

Контракты для шести компаний

Общая стоимость шести контрактов составляет 1,37 млн долларов. Их получили австралийская EOS Space Systems, канадская NorthStar Earth and Space, InTrack Radar, Anduril через приобретение ExoAnalytic, Slingshot Aerospace и LeoLabs.

Контракты были выданы через механизм Управления общих служб США, который подразделение Joint Commercial Operations использует для закупки коммерческих данных и услуг. По данным отраслевых источников, подобные соглашения обычно действуют не более шести месяцев.

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Планы и нерешенные вопросы

CASR задумана как космический аналог программы Civil Reserve Air Fleet, в рамках которой коммерческие авиакомпании могут при необходимости привлекаться к военной логистике. Предполагается, что в военное время коммерческие космические компании смогут оперативно увеличивать предоставление возможностей, обеспечиваемых спутниками.

В марте 2025 года Commercial Space Office выделило 1,1 млн долларов на трехмесячные пилотные контракты с четырьмя неназванными компаниями. Эти соглашения предназначались для проверки процедур заключения контрактов и рамочного соглашения CASR, а не для получения оперативных данных.

В то же время Commercial Space Office еще не урегулировало ряд юридических и финансовых вопросов. Среди них — право правительства США прекращать предоставление партнерами услуг другим клиентам во время конфликта и возможное возмещение компаниям потерь, если их спутники будут повреждены или уничтожены.

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