Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w USA opisali w preprincie eksperyment, w którym aktywność neuronów makaków w warunkach rywalizacji dwóch obrazów zmieniała się naprzemiennie około 15 razy na sekundę. Jak informuje ScienceAlert, praca nie przeszła jeszcze recenzji naukowej.

Eksperyment z dwiema twarzami

Zespół neurobiologów kierowany przez Janisa Hessego i Doris Tsao zastosował metodę supresji błyskowej obuocznej. Makakom pokazywano przez okulary anaglifowe dwie różne twarze: najpierw jednemu oku prezentowano pierwszy obraz, a następnie drugiemu — inny.

Oba obrazy nadal docierały do oczu, jednak nowy zwykle dominuje w świadomym postrzeganiu, podczas gdy pierwszy jest tłumiony. Aby sprawdzić ten efekt, badacze zaangażowali ludzi, którzy mogli zgłosić, którą twarz widzieli. Potwierdziło to, że po pojawieniu się drugiego obrazu to właśnie on w przeważającej mierze stawał się dostępny dla świadomego postrzegania.

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Co wykazały zapisy aktywności neuronów

U makaków naukowcy jednocześnie rejestrowali aktywność elektryczną setek neuronów za pomocą elektrod w obszarach mózgu związanych z przetwarzaniem informacji wzrokowej i rozpoznawaniem twarzy. Wykryli dwa odrębne wzorce aktywności — dla pierwszej i drugiej twarzy.

Mimo oczekiwanej dominacji drugiej twarzy neurony nie utrzymywały związanego z nią wzorca w sposób ciągły. Zamiast tego aktywność szybko przełączała się między wzorcami związanymi z twarzą, która według sprawdzenia metody na ludziach miała dominować w świadomym postrzeganiu, a obrazem tłumionym poza świadomością. W momentach związanych ze świadomie postrzeganą twarzą neurony dokładniej reagowały na jej cechy niż na cechy tłumionego obrazu.

Autorzy przypuszczają, że taki proces może pomagać mózgowi przetwarzać alternatywne informacje wzrokowe bez zmiany bieżącego zachowania. Jednocześnie badanie objęło tylko dwa makaki, które nie mogły zgłosić własnego postrzegania, a pomiary prowadzono tylko w wybranych wzrokowych obszarach mózgu.

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