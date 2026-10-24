Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, США, описали в препринте эксперимент, в котором активность нейронов макак в условиях соперничества двух изображений чередовалась примерно 15 раз в секунду. Как сообщает ScienceAlert, работа ещё не прошла рецензирование.

Эксперимент с двумя лицами

Команда нейробиологов во главе с Янисом Гессе и Дорис Цао применила метод бинокулярного флеш-подавления. Макакам через анаглифные очки показывали два разных лица: сначала одному глазу демонстрировали первое изображение, а затем другому — другое.

Оба изображения продолжали поступать к глазам, однако новое обычно доминирует в сознательном восприятии, тогда как первое подавляется. Чтобы проверить этот эффект, исследователи привлекли людей, которые могли сообщить, какое лицо они видели. Это подтвердило, что после появления второго изображения именно оно преимущественно становилось доступным для сознательного восприятия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Что показали записи нейронов

У макак учёные одновременно регистрировали электрическую активность сотен нейронов с помощью электродов в участках мозга, связанных с обработкой зрительной информации и распознаванием лиц. Они выявили два отдельных паттерна активности — для первого и второго лиц.

Несмотря на ожидаемое доминирование второго лица, нейроны не поддерживали связанный с ним паттерн непрерывно. Вместо этого активность быстро чередовалась между паттернами, связанными с лицом, которое, согласно проверке метода на людях, должно было преобладать в сознательном восприятии, и изображением, подавленным от осознания. В моменты, связанные с сознательно воспринимаемым лицом, нейроны точнее реагировали на его признаки, чем на признаки подавленного изображения.

Авторы предполагают, что такой процесс может помогать мозгу обрабатывать альтернативную зрительную информацию, не изменяя текущее поведение. В то же время исследование охватило только двух макак, которые не могли сообщить о собственном восприятии, а измерения проводили лишь в отдельных зрительных областях мозга.

Читай нас в