美国加州大学伯克利分校的研究人员在一篇预印本中描述了一项实验：在两幅图像竞争的条件下，猕猴的神经元活动每秒交替约15次。据ScienceAlert报道，该研究尚未经过同行评审。

两张面孔的实验

由贾尼斯·黑塞和多丽丝·曹领导的神经生物学家团队采用了双眼闪光抑制法。研究人员通过互补色眼镜向猕猴展示两张不同的面孔：先向一只眼睛呈现第一张图像，随后向另一只眼睛呈现另一张图像。

两幅图像都持续进入眼睛，但新图像通常在有意识知觉中占主导地位，而第一张图像则受到抑制。为检验这一效应，研究人员让能够报告自己看到了哪张面孔的人参与实验。这证实了，在第二张图像出现后，主要是它变得可被有意识知觉所感知。

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神经元记录显示了什么

研究人员利用置于与视觉信息处理和面孔识别相关脑区的电极，同时记录了猕猴数百个神经元的电活动。他们发现了两种不同的活动模式，分别对应第一张和第二张面孔。

尽管预计第二张面孔会占主导地位，神经元却没有持续保持与其相关的模式。相反，活动在两种模式之间快速交替：一种与根据在人类中对该方法的检验、应在有意识知觉中占主导地位的面孔有关，另一种则与被排除在意识之外的图像有关。在与有意识知觉到的面孔相关的时刻，神经元对其特征的反应比对受抑制图像特征的反应更准确。

作者推测，这一过程可能帮助大脑处理替代性的视觉信息，而不改变当前行为。同时，该研究仅涵盖两只无法报告自身知觉的猕猴，且测量仅在大脑的特定视觉区域进行。

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