23 października firma SpaceX wystrzeliła z bazy Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w USA rakietę Falcon 9 z 27 satelitami szerokopasmowego internetu Starlink. Start misji Starlink Group 15-15 odbył się z kompleksu 4E o godz. 18:48 czasu wschodniego USA, czyli o godz. 15:48 czasu lokalnego w Kalifornii.

Lądowanie pierwszego stopnia

Jak podaje Space.com, pierwszy stopień rakiety B1063 oddzielił się około 2,5 minuty po starcie, podczas gdy drugi stopień kontynuował lot na niską orbitę okołoziemską. Niemal trzy minuty po rozpoczęciu lotu odrzucono dwie części osłony ładunku.

Po oddzieleniu B1063 wykonał manewr powrotny i około osiem minut po starcie rozpoczął hamowanie przed lądowaniem. Około 20 sekund później wylądował na bezzałogowej platformie Of Course I Still Love You. Był to 36. start i lądowanie tego boostera. Wcześniej B1063 wyniósł w kosmos między innymi misję NASA DART w listopadzie 2021 roku.

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Rozmieszczenie satelitów i tempo startów

Po pierwszym uruchomieniu silnika drugi stopień Falcona 9 miał poruszać się siłą bezwładności przez około 45 minut, po czym zaplanowano drugie uruchomienie w celu ostatecznego wprowadzenia na orbitę. Rozmieszczenie 27 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej zaplanowano na 62. minutę po starcie.

Start był pierwszym lotem Starlink od 11 dni. Według publikacji konstelacja SpaceX liczy ponad 11 tysięcy aktywnych statków kosmicznych. Firma zmniejsza częstotliwość startów Starlinków na Falconie 9, przenosząc uwagę na potężniejszą rakietę Starship. Ma ona przedział ładunkowy dla satelitów Starlink Version 3, które, według Space.com, są zbyt duże dla Falcona 9.

Ten lot był 116. startem Falcona 9 od początku 2026 roku. Około trzech czwartych takich misji było poświęconych Starlinkowi.

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