23 октября компания SpaceX запустила с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии, США, ракету Falcon 9 с 27 спутниками широкополосного интернета Starlink. Старт миссии Starlink Group 15-15 состоялся с площадки 4E в 18:48 по восточному времени США, или в 15:48 по местному времени Калифорнии.

Посадка первой ступени

Как сообщает Space.com, первая ступень ракеты B1063 отделилась примерно через 2,5 минуты после старта, тогда как вторая ступень продолжила полет к низкой околоземной орбите. Почти через три минуты полета были сброшены две части головного обтекателя.

После отделения B1063 выполнила маневр возврата и примерно через восемь минут после запуска начала торможение перед посадкой. Ориентировочно через 20 секунд она села на беспилотную платформу Of Course I Still Love You. Это был 36-й запуск и посадка этого ускорителя. Ранее B1063, в частности, выводила в космос миссию NASA DART в ноябре 2021 года.

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Выведение спутников и темпы запусков

Вторая ступень Falcon 9 после первого включения двигателя должна была около 45 минут двигаться по инерции, после чего было запланировано второе включение для окончательного выведения на орбиту. Развертывание 27 спутников на низкой околоземной орбите было запланировано на 62-й минуте после старта.

Запуск стал первым полетом Starlink за 11 дней. По данным издания, группировка SpaceX насчитывает более 11 тысяч активных космических аппаратов. Компания снижает частоту запусков Starlink на Falcon 9, смещая фокус на более мощную ракету Starship. Она имеет грузовой отсек для спутников Starlink Version 3, которые, по данным Space.com, слишком велики для Falcon 9.

Этот полет стал 116-м запуском Falcon 9 с начала 2026 года. Около трех четвертей таких миссий были посвящены Starlink.

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