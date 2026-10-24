10月23日，SpaceX从美国加利福尼亚州范登堡太空军基地发射了一枚搭载27颗星链宽带互联网卫星的猎鹰9号火箭。星链15-15组任务于美国东部时间18时48分、即加州当地时间15时48分从4E发射台起飞。

第一级回收着陆

据Space.com报道，火箭的B1063第一级在起飞约2.5分钟后分离，而第二级继续飞向近地轨道。飞行近三分钟后，整流罩的两半被抛弃。

分离后，B1063进行了返航机动，并在发射约八分钟后开始着陆前减速。大约20秒后，它降落在无人驾驶平台“Of Course I Still Love You”上。这是该助推器第36次发射和着陆。B1063此前还曾于2021年11月将NASA的DART任务送入太空。

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卫星部署与发射频率

猎鹰9号第二级在首次点火后原计划惯性飞行约45分钟，随后进行第二次点火以完成最终入轨。27颗卫星部署至近地轨道原计划在起飞后第62分钟进行。

此次发射是11天来的首次星链飞行。据该媒体报道，SpaceX星座拥有超过1.1万艘活跃航天器。该公司正在减少使用猎鹰9号进行星链发射的频率，将重点转向更强大的星舰火箭。星舰拥有用于搭载星链第三代卫星的载荷舱，而据Space.com称，这些卫星对于猎鹰9号来说过大。

此次飞行是自2026年初以来第116次猎鹰9号发射。其中约四分之三的任务专用于星链。

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