SpaceX запустила 27 супутників Starlink із Каліфорнії — Space.com

Компанія SpaceX 23 жовтня запустила з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії, США, ракету Falcon 9 із 27 супутниками широкосмугового інтернету Starlink. Старт місії Starlink Group 15-15 відбувся з майданчика 4E о 18:48 за східним часом США, або о 15:48 за місцевим часом Каліфорнії.

Посадка першого ступеня

Як повідомляє Space.com, перший ступінь ракети B1063 відокремився приблизно через 2,5 хвилини після старту, тоді як другий ступінь продовжив політ до низької навколоземної орбіти. Майже через три хвилини польоту було скинуто дві частини головного обтічника.

Після відокремлення B1063 виконав маневр для повернення та приблизно через вісім хвилин після запуску розпочав гальмування перед посадкою. Орієнтовно через 20 секунд він сів на безпілотну платформу Of Course I Still Love You. Це був 36-й запуск і посадка цього прискорювача. Раніше B1063, зокрема, виводив у космос місію NASA DART у листопаді 2021 року.

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Виведення супутників і темпи запусків

Другий ступінь Falcon 9 після першого увімкнення двигуна мав близько 45 хвилин рухатися за інерцією, після чого було заплановане друге увімкнення для остаточного виведення на орбіту. Розгортання 27 супутників на низькій навколоземній орбіті було заплановане на 62-й хвилині після старту.

Запуск став першим польотом Starlink за 11 днів. За даними видання, угруповання SpaceX налічує понад 11 тисяч активних космічних апаратів. Компанія зменшує частоту запусків Starlink на Falcon 9, зміщуючи фокус на потужнішу ракету Starship. Вона має вантажний відсік для супутників Starlink Version 3, які, за даними Space.com, завеликі для Falcon 9.

Цей політ став 116-м запуском Falcon 9 від початку 2026 року. Близько трьох чвертей таких місій були присвячені Starlink.

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