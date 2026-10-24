Dyrektor generalny i założyciel NVIDIA Jensen Huang podczas swojej pierwszej wizyty w Azji Centralnej poparł plan Kazachstanu, by przekształcić się w centrum mocy obliczeniowych i infrastruktury sztucznej inteligencji. Na spotkaniu w międzynarodowym centrum sztucznej inteligencji alem.ai w Astanie powiedział, że kraj dąży do zostania hubem obliczeniowym i AI dla Europy, poinformował Cyprus Mail.

Centra danych dla rynku międzynarodowego

Kluczowym projektem jest klaster Data Center Valley, budowany w Ekibastuzie w północno-wschodnim Kazachstanie. Rozwija go narodowy operator telekomunikacyjny Kazakhtelecom przy udziale technologicznym NVIDIA oraz amerykańskiej firmy Firebird, oferującej chmurowe rozwiązania AI.

Pierwszy obiekt o mocy 50 megawatów ma zostać otwarty w czerwcu 2027 roku. Następnie teren ma być etapowo rozbudowywany do jednego gigawata. Moce pierwszej fazy o wielkości 215 megawatów są już w pełni zarezerwowane. W czerwcu Kazachstan zawarł z NVIDIA i Firebird umowy związane z projektem o wartości do 10 mld dolarów.

Kazakhtelecom planuje również w przyszłym roku zainstalować w rejonie Ekibastuzu ponad tysiąc procesorów graficznych NVIDIA Vera Rubin.

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Inwestycje i kształcenie specjalistów

W listopadzie 2025 roku Freedom Holding Corp uzgodnił z Ministerstwem Sztucznej Inteligencji i Rozwoju Cyfrowego Kazachstanu utworzenie Sovereign AI Hub o wartości 2 mld dolarów, opartego na infrastrukturze NVIDIA. Dla projektu przewidziano moc elektryczną 100 megawatów, a holding jest jego głównym partnerem w zakresie finansowania i realizacji.

W Astanie Freedom buduje centrum danych Akashi w standardzie Tier IV, zaprojektowane na moc do 100 megawatów. Szef holdingu Timur Turłow poinformował, że firma wkrótce sfinalizuje zamówienie pierwszego klastra obliczeniowego na chipach NVIDIA B300. Jego uruchomienie jako publicznej chmury GPU dla biznesu i deweloperów zaplanowano na 2027 rok.

Robotaksówki i startupy

Podczas wizyty omawiano również zastosowanie AI w robotyce, przemyśle, energetyce i transporcie. Firmy inDrive i Pony.ai badają możliwość uruchomienia w Astanie usługi robotaksówek z wykorzystaniem platformy autonomicznej jazdy NVIDIA.

NVIDIA dołączyła także do przedłużenia rundy finansowania Series B platformy wideo AI Higgsfield, której jednym z założycieli jest kazachski inżynier Jerzat Dulat.

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