NVIDIA首席执行官兼创始人黄仁勋在首次访问中亚期间，支持哈萨克斯坦成为算力和人工智能基础设施中心的计划。在阿斯塔纳国际人工智能中心alem.ai举行的会议上，他表示，该国力争成为面向欧洲的算力和AI枢纽，Cyprus Mail报道。

面向国际市场的数据中心

关键项目是正在哈萨克斯坦东北部埃基巴斯图兹建设的Data Center Valley集群。该项目由国家电信运营商Kazakhtelecom开发，NVIDIA以及美国云端AI解决方案公司Firebird提供技术参与。

首座容量为50兆瓦的设施计划于2027年6月启用。此后，该场址将分阶段扩建至1吉瓦。第一阶段215兆瓦的容量已被全部预订。6月，哈萨克斯坦与NVIDIA和Firebird签署了与该项目相关、金额最高达100亿美元的协议。

Kazakhtelecom还计划于明年在埃基巴斯图兹地区安装逾1000枚NVIDIA Vera Rubin图形处理器。

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投资与人才培养

2025年11月，Freedom Holding Corp与哈萨克斯坦人工智能和数字发展部达成协议，将基于NVIDIA基础设施建设价值20亿美元的Sovereign AI Hub。该项目配备100兆瓦电力容量，控股公司是其融资和实施的主要合作伙伴。

Freedom正在阿斯塔纳建设符合Tier IV标准的Akashi数据中心，设计容量最高为100兆瓦。该控股公司负责人季穆尔·图尔洛夫表示，公司将很快完成首个采用NVIDIA B300芯片的计算集群订单。该集群计划于2027年作为面向企业和开发者的公共GPU云投入运行。

自动驾驶出租车与初创企业

访问期间还讨论了AI在机器人技术、工业、能源和交通领域的应用。inDrive和Pony.ai正在研究利用NVIDIA自动驾驶平台在阿斯塔纳推出自动驾驶出租车服务的可能性。

NVIDIA还加入了AI视频平台Higgsfield的B轮融资延期，该平台的联合创始人之一是哈萨克斯坦工程师叶尔扎特·杜拉特。

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