Гендиректор и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг во время своего первого визита в Центральную Азию поддержал план Казахстана превратиться в центр вычислительных мощностей и инфраструктуры для искусственного интеллекта. На встрече в международном центре искусственного интеллекта alem.ai в Астане он заявил, что страна стремится стать вычислительным и ИИ-хабом для Европы, сообщает Cyprus Mail.

Дата-центры для международного рынка

Ключевым проектом является кластер Data Center Valley, который строят в Экибастузе на северо-востоке Казахстана. Его развивает национальный телекоммуникационный оператор Kazakhtelecom при технологическом участии NVIDIA и американской компании облачных ИИ-решений Firebird.

Первый объект мощностью 50 мегаватт планируют открыть в июне 2027 года. В дальнейшем площадку должны поэтапно расширить до одного гигаватта. Мощности первой фазы на 215 мегаватт уже полностью зарезервированы. В июне Казахстан заключил с NVIDIA и Firebird соглашения, связанные с проектом, на сумму до 10 млрд долларов.

Kazakhtelecom также планирует в следующем году установить в районе Экибастуза более тысячи графических процессоров NVIDIA Vera Rubin.

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Инвестиции и подготовка специалистов

Freedom Holding Corp в ноябре 2025 года договорился с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана о создании Sovereign AI Hub стоимостью 2 млрд долларов на базе инфраструктуры NVIDIA. Для проекта предусмотрена электрическая мощность 100 мегаватт, а холдинг выступает его основным партнером по финансированию и реализации.

В Астане Freedom строит дата-центр Akashi стандарта Tier IV, рассчитанный на мощность до 100 мегаватт. Глава холдинга Тимур Турлов сообщил, что компания вскоре завершит заказ первого вычислительного кластера на чипах NVIDIA B300. Его запуск в качестве публичного GPU-облака для бизнеса и разработчиков запланирован на 2027 год.

Роботакси и стартапы

Во время визита также обсуждалось применение ИИ в робототехнике, промышленности, энергетике и транспорте. Компании inDrive и Pony.ai изучают возможность запуска сервиса роботакси в Астане с использованием платформы автономного вождения NVIDIA.

NVIDIA также присоединилась к продлению раунда финансирования Series B платформы для ИИ-видео Higgsfield, одним из основателей которой является казахстанский инженер Ерзат Дулат.

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