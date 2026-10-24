Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił finansowanie w wysokości około 600 mln funtów, przeznaczone przede wszystkim na ochronę przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa związanymi ze sztuczną inteligencją. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Bioochrona i ochrona infrastruktury

Największa część środków zostanie przeznaczona na nową inicjatywę w dziedzinie bioochrony. W szczególności 100 mln funtów przewidziano dla laboratorium, które będzie wykorzystywać AI do wykrywania zagrożeń biologicznych, a kolejne 65 mln funtów — na opracowanie środków przeciwdziałania patogenom.

Minister ds. sztucznej inteligencji Kanishka Narayan oświadczył, że AI Biosecurity Lab ma stać się dużą globalną instytucją, która połączy wiedzę naukową w celu ochrony ludzi przed nowymi zagrożeniami biologicznymi. OpenAI i Anthropic zaoferują inicjatywie do 200 mln funtów w kredytach na korzystanie z modeli, a Google DeepMind i londyński startup Basecamp Research zapewnią inne wsparcie.

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Cyberochrona i badania

Instytut Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji w Wielkiej Brytanii otrzyma dodatkowe 120 mln funtów. Kolejne 130 mln funtów zostanie przeznaczone na projekty wzmacniające cyberochronę infrastruktury krytycznej i gospodarki, w tym National Cyber Shield oraz National Exposure and Real-Time Vulnerability Centre.

Ponadto 60 mln funtów ma trafić do funduszu inwestującego w brytyjskie firmy wykorzystujące AI w robotyce, systemach autonomicznych i produkcji. Taka sama kwota jest przeznaczona na badania nad AI i kontrakty zakupowe. Osobno 23 mln funtów zostanie skierowane na badanie gospodarczego wpływu technologii, 18 mln funtów — na akademię projektowania chipów, a 15 mln funtów — na nagrodę za rozwiązania oparte na AI dla problemów polityki publicznej, przede wszystkim w ochronie zdrowia.

Regionalni burmistrzowie otrzymają 30 mln funtów na wsparcie lokalnych projektów AI. Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa otrzyma również środki na rozbudowę w Manchesterze, jednak kwoty nie sprecyzowano.

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