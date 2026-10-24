Уряд Британії оголосив £600 млн на захист від загроз ШІ — Channel NewsAsia

Уряд Великої Британії оголосив про фінансування обсягом близько £600 млн, спрямоване переважно на захист від загроз здоров’ю та безпеці, пов’язаних зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Біобезпека та захист інфраструктури

Найбільшу частину коштів спрямують на нову ініціативу з біобезпеки. Зокрема, £100 млн передбачено для лабораторії, що застосовуватиме ШІ для виявлення біологічних загроз, а ще £65 млн — на розроблення засобів протидії патогенам.

Міністр штучного інтелекту Канішка Нараян заявив, що AI Biosecurity Lab має стати великою світовою установою, яка об’єднає наукову експертизу для захисту людей від нових біологічних загроз. OpenAI та Anthropic запропонують ініціативі до £200 млн у вигляді кредитів на використання моделей, а Google DeepMind і лондонський стартап Basecamp Research нададуть іншу допомогу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кіберзахист і дослідження

Інститут безпеки штучного інтелекту у Великій Британії отримає додаткові £120 млн. Ще £130 млн виділять на проєкти з посилення кіберзахисту критичної інфраструктури та економіки, зокрема National Cyber Shield і National Exposure and Real-Time Vulnerability Centre.

Також £60 млн планують спрямувати до фонду для інвестицій у британські компанії, що використовують ШІ у робототехніці, автономних системах і виробництві. Така сама сума призначена для досліджень ШІ та контрактів на закупівлі. Окремо £23 млн підуть на вивчення економічного впливу технології, £18 млн — на академію дизайну чипів, а £15 млн — на премію за рішення на основі ШІ для проблем державної політики, насамперед у сфері охорони здоров’я.

Регіональні мери отримають £30 млн на підтримку місцевих проєктів у сфері ШІ. Національному центру кібербезпеки також нададуть кошти для розширення в Манчестері, однак суму не уточнено.

Читай нас у