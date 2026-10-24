Правительство Великобритании объявило о финансировании в объёме около £600 млн, направленном преимущественно на защиту от угроз здоровью и безопасности, связанных с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Биобезопасность и защита инфраструктуры

Наибольшая часть средств будет направлена на новую инициативу в сфере биобезопасности. В частности, £100 млн предусмотрено для лаборатории, которая будет применять ИИ для выявления биологических угроз, а ещё £65 млн — на разработку средств противодействия патогенам.

Министр искусственного интеллекта Канишка Нараян заявил, что AI Biosecurity Lab должна стать крупным мировым учреждением, которое объединит научную экспертизу для защиты людей от новых биологических угроз. OpenAI и Anthropic предложат инициативе до £200 млн в виде кредитов на использование моделей, а Google DeepMind и лондонский стартап Basecamp Research предоставят другую поддержку.

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Киберзащита и исследования

Институт безопасности искусственного интеллекта в Великобритании получит дополнительные £120 млн. Ещё £130 млн выделят на проекты по усилению киберзащиты критической инфраструктуры и экономики, в частности National Cyber Shield и National Exposure and Real-Time Vulnerability Centre.

Также £60 млн планируют направить в фонд для инвестиций в британские компании, использующие ИИ в робототехнике, автономных системах и производстве. Такая же сумма предназначена для исследований ИИ и контрактов на закупки. Отдельно £23 млн пойдут на изучение экономического влияния технологии, £18 млн — на академию дизайна чипов, а £15 млн — на премию за решения на основе ИИ для проблем государственной политики, прежде всего в сфере здравоохранения.

Региональные мэры получат £30 млн на поддержку местных проектов в сфере ИИ. Национальному центру кибербезопасности также предоставят средства для расширения в Манчестере, однако сумма не уточняется.

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