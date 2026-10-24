英国政府宣布提供约6亿英镑资金，主要用于防范与人工智能相关的健康和安全威胁。Channel NewsAsia报道了这一消息。

生物安全与基础设施保护

最大一部分资金将用于一项新的生物安全计划。其中，1亿英镑将用于建设一个利用人工智能识别生物威胁的实验室，另有6500万英镑将用于开发应对病原体的工具。

人工智能部长卡尼什卡·纳拉扬表示，AI Biosecurity Lab应成为一个大型全球机构，汇集科学专业知识以保护人们免受新的生物威胁。OpenAI和Anthropic将以模型使用额度的形式向该计划提供最高2亿英镑，Google DeepMind和伦敦初创企业Basecamp Research将提供其他支持。

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网络防护与研究

英国人工智能安全研究所将获得额外1.2亿英镑。另有1.3亿英镑将用于加强关键基础设施和经济网络防护的项目，包括National Cyber Shield和National Exposure and Real-Time Vulnerability Centre。

此外，计划将6000万英镑投入一只基金，用于投资在机器人技术、自主系统和制造业中使用人工智能的英国公司。同等金额将用于人工智能研究和采购合同。另有2300万英镑将用于研究该技术的经济影响，1800万英镑将用于芯片设计学院，1500万英镑将用于奖励针对公共政策问题、尤其是医疗保健领域的人工智能解决方案。

地区市长将获得3000万英镑，用于支持当地人工智能项目。国家网络安全中心也将获得资金以扩大其在曼彻斯特的规模，但具体金额尚未说明。

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