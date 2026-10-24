Singapurski regulator, Infocomm Media Development Authority, podczas kontroli ponad 7 tys. aplikacji w pięciu sklepach wykrył 65 programów ze szkodliwymi treściami oraz 24 aplikacje z nieprawidłowymi kategoriami wiekowymi. Aplikacje sprawdzano w Apple App Store, Google Play Store, Huawei AppGallery, Microsoft Store i Samsung Galaxy Store. Jak informuje Channel NewsAsia, aplikacje wykryto w okresie od kwietnia do grudnia 2025 roku, po czym zostały usunięte lub zmieniono ich oznaczenia wiekowe.

Jakie treści wykryto

Spośród 65 usuniętych aplikacji 59 zawierało treści o charakterze seksualnym, cztery — sceny przemocy, a kolejne dwie — treści ułatwiające działalność związaną z wadami społecznymi i przestępczością zorganizowaną. Najczęstszymi rodzajami szkodliwych i niedopuszczalnych treści były treści seksualne i zawierające przemoc, a także materiały ułatwiające taką działalność.

Regulator podał przykłady aplikacji usuniętych za naruszenie zasad sklepów. Wśród nich był serwis z funkcją, która mogła przekształcać przesłane zdjęcia ludzi w jednoznacznie seksualizowane obrazy, gra z nadmiernie brutalnymi scenami, w tym zabójstwami, a także aplikacja hazardowa z wypłatami w kryptowalucie lub prawdziwych pieniądzach.

Spośród 24 aplikacji z nieprawidłowymi kategoriami wiekowymi 14 zawierało treści o charakterze seksualnym, trzy — treści zawierające przemoc, a siedem — materiały związane z wadami społecznymi i przestępczością zorganizowaną. Do takich programów należały chatboty z seksualizowanymi podpowiedziami, gry o doświadczeniach seksualnych dorosłych, gra z bronią w środowisku szkolnym oraz gra fabularna z wątkami kryminalnymi i narkotykowymi.

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Kontrola ograniczeń wiekowych

IMDA oceniła również metody potwierdzania wieku stosowane przez sklepy z aplikacjami. Obejmowały one określanie wieku poprzez weryfikację karty bankowej i sygnały behawioralne, w tym historię wyszukiwania i oglądania; ocenę wieku na podstawie skanowania twarzy; a także weryfikację na podstawie oficjalnych dokumentów, w tym przez Singpass. Regulator testował mechanizmy za pomocą kont testowych na różnych urządzeniach.

Według wniosku IMDA mechanizmy stosowane przez sklepy były zasadniczo trudne do obejścia, a dzieciom domyślnie w większości ograniczano pobieranie aplikacji kategorii 18+. Jednocześnie w Huawei AppGallery i Microsoft Store wykryto kilka przypadków, w których ograniczenia nie istniały lub można było je wyłączyć z powodu luk w systemie. Po interwencji regulatora większość tych problemów usunięto.

Google Play Store i Samsung Galaxy Store nie informowały także użytkowników, którzy pobrali aplikację w ciągu sześciu miesięcy przed jej usunięciem, o wyniku rozpatrzenia ich skarg. Obie platformy zgodziły się usprawnić procedury informowania. IMDA oświadczyła, że będzie monitorować wdrażanie zmian i w razie potrzeby rozważy dalsze środki regulacyjne zgodnie z ustawą o nadawaniu.

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