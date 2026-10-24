Регулятор Сингапура Infocomm Media Development Authority в ходе проверки более 7 тысяч приложений в пяти магазинах выявил 65 программ с вредоносным контентом и 24 приложения с неправильными возрастными рейтингами. Программы проверяли в Apple App Store, Google Play Store, Huawei AppGallery, Microsoft Store и Samsung Galaxy Store. Как сообщает Channel NewsAsia, приложения были выявлены в период с апреля по декабрь 2025 года, после чего их удалили или изменили их возрастную маркировку.

Какой контент выявили

Среди 65 удалённых приложений 59 содержали контент сексуального характера, четыре — сцены насилия, ещё два — контент, способствовавший деятельности, связанной с социальными пороками и организованной преступностью. Наиболее распространёнными видами опасного и неприемлемого контента были сексуальный и насильственный контент, а также материалы, облегчавшие такую деятельность.

Регулятор привёл примеры приложений, удалённых за нарушение правил магазинов. Среди них был сервис с функцией, которая могла превращать загруженные фотографии людей в откровенные сексуализированные изображения, игра с чрезмерно жестокими сценами, в частности убийствами, а также приложение для азартных игр с выплатами в криптовалюте или реальных деньгах.

Из 24 приложений с неправильными возрастными рейтингами 14 содержали контент сексуального характера, три — насильственный контент, а семь — материалы, связанные с социальными пороками и организованной преступностью. К таким программам относились чат-боты с сексуализированными подсказками, игры о сексуальном опыте взрослых, игра с оружием в школьной среде и ролевая игра с криминальными и наркотическими сюжетами.

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Проверка возрастных ограничений

IMDA также оценила методы подтверждения возраста, используемые магазинами приложений. Среди них — определение возраста по проверке банковской карты и поведенческим сигналам, в частности истории поиска и просмотров; оценка возраста по сканированию лица; а также проверка по официальным документам, в том числе через Singpass. Регулятор тестировал механизмы с помощью тестовых учётных записей на разных устройствах.

По выводу IMDA, применяемые магазинами механизмы в целом было нелегко обойти, а детям по умолчанию преимущественно ограничивали загрузку приложений категории 18+. В то же время в Huawei AppGallery и Microsoft Store выявили несколько случаев, когда ограничения отсутствовали или их можно было отключить из-за пробелов в системе. После обращения регулятора большинство этих проблем устранили.

Google Play Store и Samsung Galaxy Store также не уведомляли пользователей, скачавших приложение в течение шести месяцев до его удаления, о результате рассмотрения их жалоб. Обе платформы согласились усовершенствовать процедуры информирования. IMDA заявила, что будет следить за выполнением изменений и при необходимости рассмотрит дальнейшие регуляторные меры в соответствии с Законом о вещании.

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