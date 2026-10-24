新加坡监管机构资讯通信媒体发展管理局在检查五个应用商店的7000多款应用程序时，发现65款应用含有有害内容，另有24款应用的年龄分级错误。检查涉及苹果App Store、Google Play Store、华为AppGallery、Microsoft Store和三星Galaxy Store。亚洲新闻台报道称，这些应用程序于2025年4月至12月期间被发现，随后被下架或调整了年龄标识。

发现了哪些内容

在被下架的65款应用程序中，59款含有性内容，4款含有暴力场景，另有2款含有助长与社会恶习及有组织犯罪相关活动的内容。最常见的有害和不可接受内容为性内容、暴力内容，以及便利此类活动的材料。

监管机构列举了因违反商店规则而被下架的应用程序案例。其中包括一项带有可将上传的人物照片转换为露骨性化图像功能的服务、一款含有过度残酷场景包括杀人的游戏，以及一款以加密货币或真实货币支付奖金的赌博应用程序。

在24款年龄分级错误的应用程序中，14款含有性内容，3款含有暴力内容，7款含有与社会恶习及有组织犯罪相关的材料。这类程序包括带有性化提示的聊天机器人、有关成年人性经历的游戏、以学校环境中的武器为内容的游戏，以及带有犯罪和毒品情节的角色扮演游戏。

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年龄限制检查

IMDA还评估了应用商店使用的年龄确认方法。其中包括通过银行卡验证和行为信号确定年龄，行为信号包括搜索和浏览记录；通过面部扫描估算年龄；以及使用官方文件进行验证，包括通过Singpass验证。监管机构使用不同设备上的测试账户对这些机制进行了测试。

IMDA认为，商店采用的机制总体上不容易被绕过，且默认情况下大多会限制儿童下载18+类别的应用程序。不过，在华为AppGallery和Microsoft Store中发现了数起限制缺失或可因系统漏洞被关闭的情况。在监管机构提出问题后，其中大部分已得到解决。

Google Play Store和三星Galaxy Store也未向在应用程序下架前六个月内下载过该应用的用户告知其投诉的处理结果。两个平台均同意改进通知程序。IMDA表示，将监督相关变更的落实情况，并在必要时根据《广播法》考虑采取进一步监管措施。

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