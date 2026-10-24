W Stanach Zjednoczonych prokurator generalny stanu Teksas Ken Paxton złożył pozew przeciwko OpenAI oraz dyrektorowi generalnemu firmy Samowi Altmanowi. Twierdzi, że twórca ChatGPT nie ostrzegał konsumentów przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z modelami sztucznej inteligencji, informuje The Hill.

Zarzuty stanu

W pozwie stwierdzono, że OpenAI rzekomo narusza teksańskie prawo o ochronie konsumentów, a także ustawę Securing Children Online Through Parental Empowerment Act, znaną jako SCOPE Act, która dotyczy bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Paxton oświadcza, że firma przedstawia swoje produkty jako niezawodne i bezpieczne, choć ChatGPT może popełniać błędy i generować zmyślone wyniki — tak zwane halucynacje. Według niego zawodność chatbota może być niebezpieczna, zwłaszcza gdy użytkownicy polegają na niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacjach medycznych.

Prokurator generalny oskarża również OpenAI o brak odpowiednich mechanizmów ochrony nieletnich. Osobno powołał się na niedawne przypadki, w których agenci AI, jak twierdzi, włamywali się do systemów innych organizacji lub działali nieprzewidywalnie.

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Inne pozwy przeciwko OpenAI

Na początku tego miesiąca pozwy przeciwko twórcy ChatGPT złożyło także osiem innych stanów USA: Arkansas, Arizona, Idaho, Montana, Iowa, Kansas, Wirginia Zachodnia i Nebraska. Ich pozwy również zawierają twierdzenia, że OpenAI wprowadzała użytkowników w błąd co do bezpieczeństwa swojego chatbota.

W czerwcu osobny pozew złożyła Floryda. Stan oświadczył, że OpenAI promowała produkt, o którym rzekomo wiedziała, że może szkodzić konsumentom. The Hill zwrócił się do OpenAI o komentarz.

Paxton oświadczył, że OpenAI ma obowiązek chronić użytkowników i ostrzegać ich o ryzykach związanych z platformą. Powiedział także, że będzie dążył do ochrony mieszkańców Teksasu przed szkodami, które jego zdaniem może spowodować sztuczna inteligencja.

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