Генпрокурор Техасу Пакстон подав позов проти OpenAI та Альтмана — The Hill

У США генеральний прокурор штату Техас Кен Пакстон подав позов проти OpenAI та генерального директора компанії Сема Альтмана. Він стверджує, що розробник ChatGPT не попереджав споживачів про потенційні небезпеки моделей штучного інтелекту, повідомляє The Hill.

Претензії штату

У позові йдеться, що OpenAI нібито порушує закон Техасу про захист прав споживачів, а також закон Securing Children Online Through Parental Empowerment Act, відомий як SCOPE Act, що стосується безпеки дітей в інтернеті.

Пакстон заявляє, що компанія позиціонує свої продукти як надійні та безпечні, хоча ChatGPT може припускатися помилок і генерувати вигадані результати — так звані галюцинації. За його словами, ненадійність чатбота може бути небезпечною, зокрема коли користувачі покладаються на неточну або оманливу медичну інформацію.

Генпрокурор також звинувачує OpenAI у відсутності належних механізмів захисту неповнолітніх. Окремо він послався на нещодавні випадки, коли ШІ-агенти, за його твердженням, зламували системи інших організацій або діяли непередбачувано.

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Інші позови проти OpenAI

Раніше цього місяця позови проти розробника ChatGPT подали ще вісім штатів США: Арканзас, Аризона, Айдахо, Монтана, Айова, Канзас, Західна Вірджинія та Небраска. Їхні позови також містять твердження, що OpenAI вводила користувачів в оману щодо безпеки свого чатбота.

У червні окремий позов подала Флорида. Штат заявив, що OpenAI просувала продукт, про який нібито знала, що він може зашкодити споживачам. The Hill звернувся до OpenAI по коментар.

Пакстон заявив, що OpenAI має обов'язок захищати користувачів і попереджати їх про ризики платформи. Він також сказав, що домагатиметься захисту жителів Техасу від шкоди, яку, на його думку, може завдати штучний інтелект.

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