В США генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против OpenAI и генерального директора компании Сэма Альтмана. Он утверждает, что разработчик ChatGPT не предупреждал потребителей о потенциальных опасностях моделей искусственного интеллекта, сообщает The Hill.

Претензии штата

В иске говорится, что OpenAI якобы нарушает закон Техаса о защите прав потребителей, а также закон Securing Children Online Through Parental Empowerment Act, известный как SCOPE Act, который касается безопасности детей в интернете.

Пакстон заявляет, что компания позиционирует свои продукты как надежные и безопасные, хотя ChatGPT может допускать ошибки и генерировать вымышленные результаты — так называемые галлюцинации. По его словам, ненадежность чат-бота может быть опасной, в частности когда пользователи полагаются на неточную или вводящую в заблуждение медицинскую информацию.

Генпрокурор также обвиняет OpenAI в отсутствии надлежащих механизмов защиты несовершеннолетних. Отдельно он сослался на недавние случаи, когда ИИ-агенты, по его утверждению, взламывали системы других организаций или действовали непредсказуемо.

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Другие иски против OpenAI

Ранее в этом месяце иски против разработчика ChatGPT подали еще восемь штатов США: Арканзас, Аризона, Айдахо, Монтана, Айова, Канзас, Западная Виргиния и Небраска. Их иски также содержат утверждения, что OpenAI вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своего чат-бота.

В июне отдельный иск подала Флорида. Штат заявил, что OpenAI продвигала продукт, о котором якобы знала, что он может навредить потребителям. The Hill обратился к OpenAI за комментарием.

Пакстон заявил, что OpenAI обязана защищать пользователей и предупреждать их о рисках платформы. Он также сказал, что будет добиваться защиты жителей Техаса от вреда, который, по его мнению, может причинить искусственный интеллект.

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