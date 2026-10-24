得州总检察长帕克斯顿起诉OpenAI和奥特曼——《国会山报》

在美国，得克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿已对OpenAI及该公司首席执行官萨姆·奥特曼提起诉讼。他称，ChatGPT的开发商未向消费者警告人工智能模型的潜在危险，《国会山报》报道。

该州的指控

诉状称，OpenAI涉嫌违反得州消费者保护法，以及《通过赋予父母权力保障儿童网络安全法》（Securing Children Online Through Parental Empowerment Act），即SCOPE法案，该法案涉及儿童网络安全。

帕克斯顿表示，该公司将其产品定位为可靠且安全，但ChatGPT可能出错并生成虚构结果——即所谓的“幻觉”。他称，聊天机器人的不可靠性可能造成危险，尤其是在用户依赖不准确或误导性的医疗信息时。

这位总检察长还指控OpenAI缺乏保护未成年人的适当机制。此外，他提及近期的一些案例，称人工智能代理曾入侵其他组织的系统或出现不可预测的行为。

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针对OpenAI的其他诉讼

本月早些时候，另外八个美国州也对ChatGPT开发商提起诉讼：阿肯色州、亚利桑那州、爱达荷州、蒙大拿州、爱荷华州、堪萨斯州、西弗吉尼亚州和内布拉斯加州。这些州的诉讼同样称，OpenAI就其聊天机器人的安全性误导了用户。

佛罗里达州于6月提起了单独的诉讼。该州表示，OpenAI推广了一款其据称明知可能损害消费者的产品。《国会山报》已向OpenAI寻求置评。

帕克斯顿表示，OpenAI有义务保护用户并警告他们该平台的风险。他还说，他将寻求保护得州居民免受他认为人工智能可能造成的伤害。

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