Стартап Warhound объявил о привлечении $200 млн инвестиций для разработки генетически модифицированных служебных собак для американских военных, правоохранительных органов и служб экстренного реагирования. Идею проекта предложили Бен Ламм из Colossal Biosciences и сооснователь Anduril Палмер Лаки. Как сообщает TechCrunch, среди инвесторов раунда — In-Q-Tel, Sequoia и 8VC, а компанию оценили в $1,2 млрд.

Генетические изменения для служебных задач

Warhound планирует создавать собак для работы, опасной для людей или сложной для машин, в том числе для обнаружения взрывчатки, поисковых операций и других специализированных задач. По данным компании, более 80% служебных собак, используемых американскими военными, происходят из Европы, а к службе пригодны менее половины животных.

Команда проанализировала бельгийских малинуа и немецких овчарок — породы, которые называют одними из наиболее результативных в служебной работе. Их клеточные линии поместили в биобанк. Далее компания планирует редактировать гены, чтобы получить характеристики для сложных миссий и снизить риски проблем, связанных с генетической предрасположенностью, в частности плохого зрения, рака, дисплазии тазобедренных суставов и мышечной атрофии.

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Оснащение от Anduril

Anduril должна предоставить программное и техническое оснащение, в том числе защитные жилеты и очки, которые будут помогать собакам и их проводникам в координации и оценке обстановки. Компания также рассматривает защитные жилеты с датчиками, которые будут передавать проводникам данные об обстановке во время выполнения задач. По словам Ламма, такие решения должны дополнять генетические изменения и повышать безопасность собак и их проводников.

Warhound планирует клонировать и инкубировать первую партию; рождения животных ожидают в начале 2027 года. К клонированию привлекут Viagen — другую компанию Colossal. В Warhound рассчитывают, что собаки смогут начать службу в течение следующих двух лет. Компания также работает под руководством American Humane Society над сертификацией программы подготовки животных.

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