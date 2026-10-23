初创公司Warhound宣布筹集2亿美元投资，用于为美国军方、执法部门和应急服务机构开发基因改造工作犬。该项目的构想由Colossal Biosciences的本·拉姆和Anduril联合创始人帕尔默·拉奇提出。据TechCrunch报道，本轮投资者包括In-Q-Tel、Sequoia和8VC，公司估值为12亿美元。

用于工作任务的基因改造

Warhound计划培育用于执行对人类危险或对机器困难的工作的犬只，包括爆炸物探测、搜救行动及其他专业任务。该公司称，美国军方使用的工作犬中，超过80%来自欧洲，而适合服役的动物不足一半。

团队分析了比利时马里努阿犬和德国牧羊犬——这两种犬被称为工作表现最出色的品种之一。它们的细胞系已被存入生物样本库。此后，公司计划编辑基因，以获得适用于复杂任务的特征，并降低与遗传易感性有关的问题风险，包括视力不佳、癌症、髋关节发育不良和肌肉萎缩。

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Anduril提供的装备

Anduril将提供软件和技术装备，包括防护背心和护目镜，以帮助犬只及其训导员进行协调和态势评估。该公司还在考虑配备传感器的防护背心，在执行任务期间向训导员传输有关情况的数据。拉姆表示，此类解决方案应当补充基因改造，并提高犬只及其训导员的安全性。

Warhound计划对首批犬只进行克隆和孵育；预计这些动物将于2027年初出生。克隆工作将由Colossal旗下的另一家公司Viagen参与。Warhound预计，这些犬只可在未来两年内开始服役。该公司还在American Humane Society的指导下开展动物训练项目认证工作。

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