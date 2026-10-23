Startup Warhound ogłosił pozyskanie 200 mln dolarów inwestycji na rozwój genetycznie zmodyfikowanych psów służbowych dla amerykańskiej armii, organów ścigania i służb ratunkowych. Pomysł projektu zaproponowali Ben Lamm z Colossal Biosciences oraz współzałożyciel Anduril Palmer Luckey. Jak podaje TechCrunch, wśród inwestorów rundy są In-Q-Tel, Sequoia i 8VC, a spółkę wyceniono na 1,2 mld dolarów.

Modyfikacje genetyczne do zadań służbowych

Warhound planuje tworzyć psy do prac niebezpiecznych dla ludzi lub trudnych dla maszyn, w tym do wykrywania materiałów wybuchowych, operacji poszukiwawczych i innych wyspecjalizowanych zadań. Według firmy ponad 80% psów służbowych wykorzystywanych przez amerykańską armię pochodzi z Europy, a do służby nadaje się mniej niż połowa zwierząt.

Zespół przeanalizował owczarki belgijskie malinois oraz owczarki niemieckie — rasy uznawane za jedne z najskuteczniejszych w pracy służbowej. Ich linie komórkowe umieszczono w biobanku. Następnie firma planuje edytować geny, aby uzyskać cechy potrzebne do złożonych misji i zmniejszyć ryzyko problemów związanych z predyspozycjami genetycznymi, w tym słabego wzroku, raka, dysplazji stawów biodrowych i atrofii mięśni.

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Wyposażenie od Anduril

Anduril ma dostarczyć oprogramowanie i wyposażenie techniczne, w tym kamizelki ochronne oraz gogle, które będą pomagać psom i ich przewodnikom w koordynacji oraz ocenie sytuacji. Firma rozważa także kamizelki ochronne z czujnikami, które będą przekazywać przewodnikom dane o sytuacji podczas wykonywania zadań. Według Lamma takie rozwiązania mają uzupełniać modyfikacje genetyczne i zwiększać bezpieczeństwo psów oraz ich przewodników.

Warhound planuje sklonować i inkubować pierwszą partię; narodziny zwierząt są oczekiwane na początku 2027 roku. W klonowaniu będzie uczestniczyć Viagen — inna spółka Colossal. Warhound zakłada, że psy będą mogły rozpocząć służbę w ciągu najbliższych dwóch lat. Firma pracuje również pod kierownictwem American Humane Society nad certyfikacją programu szkolenia zwierząt.

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