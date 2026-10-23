Ученые исследовали шесть микроскопических радиоактивных частиц, отобранных в Чернобыльском регионе Украины, и установили, что часть из них сохранила значительную часть первоначальной кристаллической структуры ядерного топлива спустя четыре десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС. О результатах исследования сообщает ScienceDaily.

Частицы размером от 8 до 50 микрометров по-прежнему остаются высокоактивными. Они образовались вследствие выброса обломков из реактора, а нахождение в загрязненных зонах, по данным исследователей, по-прежнему требует защитной одежды.

Три типа частиц

Физик и докторант Ганноверского университета имени Лейбница Тобиас Вайссенборн описал три класса таких частиц. К первому относятся те, которые по химическим и физическим свойствам близки к диоксиду урана — ядерному топливу. Второй класс сформировался при экстремальных температурах внутри реактора, когда расплавленное топливо смешалось с цирконием, использовавшимся в оболочке топливных элементов.

Третий тип возник во время пожара графитового замедлителя, который продолжался десять дней. В процессе топливо окислялось и образовывало различные оксиды урана, в частности U3O8. Этот материал механически хрупкий, поэтому может распадаться на микроскопические фрагменты, которые способен переносить ветер. Вдыхание таких частиц представляет опасность для здоровья.

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Анализ на синхротроне

Кристаллограф Кристоф Генниг из Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf вместе с Вайссенборном провел структурный анализ образцов на линии Rossendorf Beamline в Гренобле. Частицы выделили из украинских образцов почвы, закрепили на вольфрамовых электродах и транспортировали в нескольких защитных оболочках из-за их высокой радиоактивности.

Для изучения внутреннего строения ученые применили синхротронную рентгеновскую дифракцию. Каждую частицу полностью вращали в рентгеновском пучке шириной 100 микрометров и измеряли с 2 тысяч ракурсов. Это позволило различить кристаллические фазы оксидов урана.

Результаты свидетельствуют, что некоторые частицы могут дольше удерживать продукты деления в своей структуре и, следовательно, не обязательно быстро высвобождают радиоактивные вещества в почву и воду. В то же время исследователи подчеркивают: выборка была небольшой и включала частицы только из двух мест. Их структура, состав и устойчивость к воздействию окружающей среды различаются, поэтому делать общие выводы о рисках для всей загрязненной территории пока невозможно.

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