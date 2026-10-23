Naukowcy zbadali sześć mikroskopijnych cząstek radioaktywnych pobranych w regionie czarnobylskim Ukrainy i ustalili, że część z nich zachowała znaczną część pierwotnej struktury krystalicznej paliwa jądrowego cztery dekady po awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. O wynikach badania informuje ScienceDaily.

Cząstki o rozmiarach od 8 do 50 mikrometrów nadal pozostają wysoce aktywne. Powstały w wyniku uwolnienia odłamków z reaktora, a wejście na skażone obszary, według badaczy, nadal wymaga odzieży ochronnej.

Trzy typy cząstek

Fizyk i doktorant Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze Tobias Weissenborn opisał trzy klasy takich cząstek. Do pierwszej należą te, które pod względem właściwości chemicznych i fizycznych są zbliżone do dwutlenku uranu — paliwa jądrowego. Druga klasa powstała w ekstremalnych temperaturach wewnątrz reaktora, gdy stopione paliwo zmieszało się z cyrkonem używanym w koszulkach elementów paliwowych.

Trzeci typ powstał podczas pożaru grafitowego moderatora, który trwał dziesięć dni. W tym procesie paliwo utleniało się i tworzyło różne tlenki uranu, w tym U3O8. Materiał ten jest mechanicznie kruchy, dlatego może rozpadać się na mikroskopijne fragmenty, które może przenosić wiatr. Wdychanie takich cząstek stanowi zagrożenie dla zdrowia.

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Analiza na synchrotronie

Krystalograf Christoph Hennig z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf wraz z Weissenbornem przeprowadził analizę strukturalną próbek na linii Rossendorf Beamline w Grenoble. Cząstki wyodrębniono z ukraińskich próbek gleby, zamocowano na elektrodach wolframowych i transportowano w kilku osłonach ochronnych ze względu na ich wysoką radioaktywność.

Do zbadania wewnętrznej struktury naukowcy zastosowali synchrotronową dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego. Każdą cząstkę w pełni obracano w wiązce promieniowania rentgenowskiego o szerokości 100 mikrometrów i mierzono z 2 tysięcy kierunków. Umożliwiło to rozróżnienie krystalicznych faz tlenków uranu.

Wyniki wskazują, że niektóre cząstki mogą dłużej zatrzymywać produkty rozszczepienia w swojej strukturze, a zatem nie muszą koniecznie szybko uwalniać substancji radioaktywnych do gleby i wody. Jednocześnie badacze podkreślają, że próbka była niewielka i obejmowała cząstki tylko z dwóch miejsc. Ich struktura, skład i odporność na wpływ środowiska różnią się, dlatego na razie nie można wyciągać ogólnych wniosków o ryzykach dla całego skażonego obszaru.

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