Firma Rocket Lab 23 października wystrzeliła z Nowej Zelandii trzy satelity Hawk dla amerykańskiej spółki HawkEye 360. Rakieta Electron wystartowała o 3:11 czasu wschodniego USA, czyli o 07:11 GMT i 20:11 czasu lokalnego w Nowej Zelandii, informuje Space.com.

Zbieranie sygnałów częstotliwości radiowych

Trzy satelity Hawk należą do firmy HawkEye 360 z siedzibą w stanie Wirginia. Zgodnie z planem misji mają zostać umieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej na wysokości 520 kilometrów. Po rozpoczęciu działania aparaty będą skanować planetę pod kątem emisji częstotliwości radiowych.

Rocket Lab podała, że satelity HawkEye 360 działają w grupach po trzy i zbierają dane w całym spektrum częstotliwości radiowych. Są wykorzystywane do śledzenia ruchu morskiego, wykrywania zakłóceń sygnałów globalnych systemów nawigacji satelitarnej, monitorowania radarów, mapowania komunikacji oraz obrony kosmicznej.

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19. misja Rocket Lab w tym roku

HawkEye 360 dostarcza zebrane dane rządowi USA i jego sojusznikom. Firma wykorzystuje własne przetwarzanie sygnałów oraz analitykę opartą na sztucznej inteligencji. Pierwsze satelity HawkEye 360 wystrzelono w 2018 roku, a łącznie na niską orbitę okołoziemską wysłano już prawie 50 takich aparatów.

Obecny start był 98. startem Rocket Lab i 19. misją firmy w 2026 roku. Szesnaście lotów w tym roku wykonano za pomocą rakiet Electron, a kolejne trzy — suborbitalną wersją HASTE, wykorzystywaną do testowania technologii w locie hipersonicznym.

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