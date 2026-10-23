Rocket Lab于10月23日从新西兰为美国公司HawkEye 360发射了三颗Hawk卫星。Electron火箭于美国东部时间3时11分起飞，即格林尼治时间07时11分和新西兰当地时间20时11分，据Space.com报道。

收集射频信号

这三颗Hawk卫星属于总部位于弗吉尼亚州的HawkEye 360公司。根据任务计划，它们将被送入高度520公里的近地轨道。投入运行后，这些航天器将扫描全球的射频辐射。

Rocket Lab表示，HawkEye 360卫星以三颗为一组运行，并在整个射频频谱范围内收集数据。它们用于追踪海上交通、探测对全球导航卫星系统信号的干扰、监测雷达、绘制通信图谱以及支持太空防御。

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Rocket Lab今年第19次任务

HawkEye 360向美国政府及其盟友提供收集到的数据。该公司使用自主信号处理技术和基于人工智能的分析技术。首批HawkEye 360卫星于2018年发射，迄今已有近50颗此类航天器被送入近地轨道。

此次升空是Rocket Lab第98次发射，也是该公司在2026年的第19次任务。今年有16次飞行使用Electron火箭完成，另有3次使用HASTE亚轨道版本，该版本用于测试高超音速飞行技术。

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